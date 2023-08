Lleida: Enxampat un motorista que circulava a 205 quilòmetres per hora per la C-14

La policia el va enxampar diumenge passat al migdia en un tram limitat a 90 quilometres per hora

Actualitzada 22/08/2023 a les 16:54

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home, de 44 anys, per circular a 205 quilòmetres per hora amb la seva motocicleta per la C-14 a Oliola, a la Noguera. La policia el va enxampar diumenge passat al migdia durant un control preventiu de velocitat que va establir al punt quilomètric 121,7 de la via, en un tram limitat a 90 quilometres per hora.Els agents de trànsit van aturar la motocicleta i denunciar el conductor per un presumpte delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible. El conductor va ser citat per presentar-se aquest dimarts davant el jutge d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.