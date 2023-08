Les cigarretes electròniques augmenten el risc de bronquitis i la falta d'alè en les persones joves

L'estudi assegura que els famosos 'vapers' no estan exempts de risc per a la salut humana

Actualitzada 22/08/2023 a les 17:59

Cada vegada més símptomes respiratoris

Més evidència sobre els efectes negatius del vapeig

Encara que sovint es presentin com una alternativa menys nociva al consum de tabac, la veritat és que nous productes com els famosos 'vapers' no estan exempts de risc per a la salut humana. Així, els joves que empren productes de vapeig, normalment coneguts com a 'cigarretes electròniques', tenen risc de presentar símptomes de bronquitis i falta d'alè.Aquesta és la conclusió que ha aconseguit un nou estudi publicat en la revista especialitzada Thorax i que detalla els resultats d'una anàlisi de les dades de salut recollides en el Southern Califòrnia Children's Health Study entre 2014 i 2018, amb èmfasi en l'ús concurrent de dispositius de vapeig com les cigarretes electròniques i de productes de tabac o cànnabis (el consum recreatiu del qual és legal en l'estat de Califòrnia, els Estats Units).Concretament, els investigadors disposaven de la informació inclosa en una enquesta contestada per 2097 estudiants amb una edat mitjana de 17 anys l'any 2014, per 1609 d'ells l'any 2015, per 1502 l'any 2017 i per 1637 l'any 2018. En ella, reportaven dades com el seu ús de cigarretes elèctroniques, cigarretes convencionals i cànnabis. Igualment, van informar sobre els seus símptomes bronquítics o la seva falta d'alè. En cada ona de l'estudi va haver-hi un nombre creixent de participants que reportava símptomes bronquítics: en la primera va ser un 19,5%, en la segona va ser un 22,5%, en la tercera un 23,5% i en la quarta un 26%.En qualsevol cas, els símptomes respiratoris eren clarament més freqüents entre aquells joves que havien consumit cigarretes electròniques en els 30 dies previs que en aquells que mai els havien usat (81% més de risc en el cas de la ronquera, el doble de probabilitats en el cas dels símptomes bronquítics i un 78% més de probabilitats de falta d'alè).Tot i que l'ajust d'ús concurrent de tabac o cànnabis afeblia aquestes diferències, cal assenyalar que fins i tot tenint en compte aquestes variables existia una bretxa estadísticament significativa. L'associació també persistia en excloure als participants amb historial d'asma.Es tracta de dades que subratllen els riscos comprovats d'aquesta mena de dispositius, sobre els que existeix un consens científic cada vegada més sòlid, i que porten als autors a recomanar la posada en marxa d'ulteriors regulacions dels productes de vapeig.