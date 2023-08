Imposen una fiança de 200.000 dòlars a Trump per evitar la presó

L'expresident ha estat imputat per intentar alterar el resultat electoral a Geòrgia el 2020

Actualitzada 22/08/2023 a les 15:29

El tribunal estatal de Geòrgia ha imposat una fiança de 200.000 dòlars a l'expresident d'Estats Units Donald Trump per evitar la presó després d'haver estat imputat per intentar alterar el resultat electoral a aquest estat el 2020, on el republicà va perdre per menys de 12.000 vots.El tribunal ha avalat així un acord subscrit pel fiscal i pel propi Trump, que també restringeix les comunicacions de l'expresident amb la resta d'imputats i adverteix que no pot coaccionar o difondre informació d'altres acusats, testimonis o funcionaris judicials. En aquest cas, juntament amb ell, també estan imputats unes altres 18 persones per un total de 41 càrrecs. Trump ha estat acusat de tretze càrrecs.