Els ingressats per covid segueixen en tendència ascendent a Catalunya i se situen en 489

Els diagnòstics a l'Atenció Primària baixen respecte a la setmana anterior

Actualitzada 22/08/2023 a les 17:59

Els ingressats per covid-19 segueixen en tendència ascendent a Catalunya i se situen en 489 durant la setmana del 14 al 20 d'agost, segons les dades publicades al portal Sivic del Departament de Salut. Són 36 més que la setmana anterior. Els diagnòstics a l'Atenció Primària, però, baixen. Si entre el 7 i el 13 d'agost es van detectar 6.208 casos, aquesta darrera setmana van baixar fins a 5.074. Pel que fa als ingressats a l'UCI, es mantenen en 12. L'estimació de la taxa setmanal global de COVID-19 és de 82, en descens respecte als 115 de la setmana anterior.La variant òmicron representa gairebé el 100% de les mostres seqüenciades. La subvariant XBB.1 és predominant (85,5% de les mostres) seguida de la XBB.2 (14,5%). El subllinatge EG5.1 de la variant XBB.1 es va detectar per primera vegada a Catalunya el 8 de juny i fins al 11 d'agost s'han registrat en total 39 mostres positives per aquest llinatge. No s'han detectat casos de BA.2.86 a Catalunya. El nombre de persones ingressades amb covid en llits convencionals continua en tendència ascendent, amb 489 persones ingressades. El 82% de les persones ingressades tenen més de 60 anys.De moment, a Catalunya es registren fluctuacions de la incidència de covid i un augment de les hospitalitzacions convencionals amb causa multifactorial, que afecten principalment persones grans i, per tant, més propenses a descompensacions de patologies basals, però no han augmentat les pneumònies a la comunitat ni tampoc els ingressos en UCI relacionats amb aquesta malaltia.