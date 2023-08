Barcelona: Denuncien que no funciona l'aire condicionat des de fa dies en una residència en plena onada de calor

Els familiars detecten problemes des de dimecres i mesuren 33 graus aquest diumenge a les 20 hores

Actualitzada 22/08/2023 a les 14:59

Familiars d'usuaris de la residència Mossèn Vidal i Aunós de Barcelona han denunciat que el centre porta dies amb l'aire condicionat espatllat en plena onada de calor. Segons ha explicat a l'ACN la portaveu de la Coordinadora Residències 5+1, María José Carcelén, que té un familiar al centre, ella mateixa ja va detectar el problema el dimecres i ja va advertir-ho a la direcció de la residència.Dijous hi va tornar i va insistir-hi. Diumenge a les 20 hores van mesurar 33 graus de temperatura, una situació greu quan els usuaris són persones grans i amb múltiples patologies. Fins diumenge, diu, no es van baixar usuaris de la quarta planta, on fa més calor, a la planta baixa, on sí que funcionava la climatització.Carcelén ha explicat que l'aparell d'aire condicionat és molt antic i cal canviar-lo, i denuncia la inacció de la Generalitat. També carrega contra la gestora del centre, Onada Serveis, que fins aquest dilluns no ha buscat una alternativa amb aparells portàtils.Aquest dilluns s'hauria arreglat l'avaria però ara cal esperar 24 hores per poder-lo posar en marxa de nou, ha indicat Carcelén, que ha remarcat que la seva mare estava diumenge tota marejada a causa de la calor i amb tota l'esquena mullada per la suor. Familiars han enviat correus queixant-se de la situació i s'han presentat denúncies als departaments de Salut i Drets Socials. L'any 2019 ja es van produir queixes en aquesta mateixa residència.