Aquests són els medicaments amb els quals pots donar positiu en el control de drogues

La DGT avisa que determinats fàrmacs són incompatibles amb la conducció a Espanya

Actualitzada 22/08/2023 a les 15:10

Cada vegada és més habitual trobar-se amb un control policial per a la detecció del consum de substàncies estupefaents al volant. I és que, segons explica la DGT, uns certs medicaments poden donar positiu en el test de detecció d'aquestes substàncies. Entre aquests estan els analgèsics, ansiolítics, antidepressius, antihistamínics i psicoestimulants, els quals podrien donar positiu en THC, perquè són fàrmacs derivats de l'opi.Entre els seus símptomes destaquen la somnolència, la visió borrosa, l'eufòria, els problemes de somni o els marejos, per la qual cosa incideixen en l'estat òptim per a conduir, sobretot en el cas dels temps de reacció davant un obstacle en la via. Un dels medicaments més comuns que pot donar positiu en els test de drogues és l'ibuprofèn.En el cas de donar positiu en les proves i no portar damunt la còpia de la prescripció mèdica per a l'ús d'aquest fàrmac, la multa pot arribar als 1.000 euros, amb la conseqüent retirada de 6 punts del permís de conduir. A més si el positiu ve precedit d'un comportament imprudent, la pena ascendirà entre els 3 i 12 mesos de presó i la pèrdua de la llicència per conduir en un període establert d'1 a 4 anys.