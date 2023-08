Aquesta és l'espècie que ajuda a alleujar els símptomes de l'artrosi

Durant segles s'ha emprat en la medicina aiurvèdica i en la tradicional xinesa

Actualitzada 22/08/2023 a les 12:33

Artrosi

La cúrcuma és una de les tantes espècies que, a part de donar sabor als plats, tenen propietats terapèutiques. Aquesta s'obté en triturar l'arrel de la planta Cúrcuma longa, té un color groc ataronjat brillant i és un dels components més importants del curri en pols.A causa de les seves propietats i beneficis, a més de com a espècia, durant segles s'ha estat emprant en medicines aiurvèdica i en la medicina tradicional xinesa.A aquesta se li atribueixen propietats antiinflamatòries i antioxidants gràcies a la curcumina, el compost actiu de la cúrcuma. Aquest podria reduir la inflamació de les articulacions, reduint el dolor. Hi ha diversos estudis científics que avalen aquestes propietats per al tractament dels dolors articulars, però encara és necessari realitzar més estudis científics per a poder confirmar-ho científicament.A més de les seves propietats antiinflamatòries, també s'ha estudiat la seva eficàcia a l'hora de calmar el dolor, sobretot en persones amb artritis en els genolls. Gràcies als seus efectes antioxidants, pot millorar la funció hepàtica, ajuda a una digestió saludable, reduint la inflamació intestinal i millorant la seva permeabilitat. També s'ha estudiat la seva eficàcia a l'hora de reduir el risc de càncer, però no hi ha resultats concloents.L'artrosi és una malaltia degenerativa articular, que es caracteritza perquè el cartílag que cobreix les superfícies òssies es va destruint; el cartílag protegeix els extrems dels ossos i afavoreix el moviment. Quan està danyat produeix dolor, rigidesa i inflamació. Encara que pot afectar qualsevol articulació, és més freqüent en mans, genolls, malucs i columna vertebral.La curcumina és efectiva per reduir el dolor i la inflamació i pot resultar efectiva per evitar la degradació del cartílag, la qual cosa podria frenar l'avanç de la malaltia. La cúrcuma només té entre un 2 i un 6% de curcumina, per la qual cosa no s'obtindria massa del seu consum.