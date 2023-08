Un gat recorre 20 km per tornar amb la família que el va abandonar i el van rebutjar de nou

Els seus antics amos no només van tornar a rebutjar el gat, sinó que van demanar a un centre que el sacrifiquessin

La història de Toby és pròpia d'un guió de pel·lícula d'aquests que esperes que tinguin un final feliç. No obstant això, la història real és més esquinçadora que bonica: dura, cruel i amb un desenllaç gairebé descoratjador. I és que Toby, un preciós gatet pèl-roig que sentia una inclinació com pocs gats senten pels seus amos, va ser abandonat per la seva família als Estats Units. Ho van lliurar a una altra, però Toby trobava tant a faltar als seus antics amos que es va escapar.Tal com recull el Mirror, el felí va caminar 20 quilòmetres fins a tornar a la seva llar. Però el sentiment d'amor per aquesta família no era recíproc i el van tornar a rebutjar. No contents amb el doble rebuig, aquesta vegada van portar a Toby a un refugi i els seus amos van demanar als responsables del centre que sacrifiquessin a l'animal. Afortunadament, en el refugi no van fer cas de la petició.Els responsables del mateix es van posar en contacte amb una societat protectora d'animals a Carolina del Nord, l'SPCA, que ho va acollir i va compartir la seva història a xarxes socials, fent-se viral. «El refugi ens va cridar a. l'SPCA per a preguntar si podíem acollir-lo i ajudar-lo a trobar una nova família. Per descomptat que vam dir que sí!», van explicar des de la protectora.Tota la publicitat que es va donar a la trista història de Toby ha permès donar-li la volta i que hagi tingut un final feliç: ja que té una nova llar. Va ser adoptat per Michele, una dona que viu a Nou Hampshire. S'està instal·lant a la seva nova llar, que comparteix amb altres dos gats, els seus nous germans.