Troben les mans i la cara d'un cadàver dins d'una maleta a Bilbao

El cos, que va ser trobat per un ciutadà durant la matinada del dissabte, mostra signes de violència

Actualitzada 21/08/2023 a les 18:40

El servei de Recerca Criminal de Biscaia, amb el suport de Policia Científica, manté una recerca oberta després que el dissabte passat es trobés una maleta amb restes humanes a la zona alta de Bilbao, coneguda com Artxanda. El cos sense vida i amb signes de violència va ser localitzat en un edifici abandonat en la muntanya Artxanda de Bilbao.Les restes corresponen a un home encara sense identificar. En concret, dins de la maleta només s'han trobat les mans i la cara del mort, segons informa el periòdic regional El Correo, que a més indica, segons fonts del Departament basc de Seguretat, que els qui van traslladar les restes van tractar d'impedir la identificació del cos.Un particular va trobar el cadàver a les cinc del matí i va donar avís a l'Ertzaintza, que es va desplaçar fins al lloc. El cadàver va ser traslladat, passades les onze del matí del mateix dissabte, fins al Servei de Patologia Forense de Bilbao per a procedir a la seva identificació i autòpsia. La recerca, de la qual es va fer càrrec el Servei de Recerca Criminal Territorial de Biscaia, amb el suport de Policia Científica, prossegueix el seu curs amb l'objectiu d'esclarir les causes de la mort.