Presó sense fiança per a un dels dos detinguts per la macroplantació de 1.800 plantes de marihuana a Almatret

20/08/2023 a les 11:03

El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida ha decretat presó provisional sense fiança per a un dels dos detinguts per la macroplantació de 1.800 plantes de marihuana en 14 hivernacles en una zona de difícil accés d'Almatret, al sud del Segrià.L'altre acusat ha quedat en llibertat amb l'obligació de presentar-se als jutjats quan sigui requerit. El jutge també li ha retirat el passaport i té prohibit sortir del territori. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques que es desmantella a la demarcació ja que, fins ara, els cultius il·legals de marihuana s'havien localitzat en naus o espais exteriors.La plantació es va descobrir per l'avís de veïns i caçadors de la zona. Els Mossos calculen que podrien haver obtingut més d'una tona de marihuana llesta per al consum d'unes 1.800 plantes repartides en 14 hivernacles que podrien haver arribat als 2 metres i escaig a finals del mes de setembre, quan es preveien collir. Durant l'operatiu de la policia tres persones implicades van aconseguir fugir.