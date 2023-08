Els viveristes de Girona reclamen ajuts per poder reduir un 40% el consum d'aigua com se'ls exigeix per la sequera

Insisteixen que cal seguir plantant plantes adaptades a cada clima per frenar el canvi climàtic

20/08/2023 a les 10:33

L'activació de l'estat d'excepcionalitat per la sequera aplicat per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) al març ha tensat alguns sectors com és el cas de l'agrícola, al que es demana una reducció del consum d'aigua del 40%.El president de l'Associació de Viveristes de Girona, Jordi Moner, detalla que estan «buscant sistemes més eficients per poder estalviar aigua i continuar regant bé la planta», però reivindica que per aplicar-los «calen ajuts». Un d'aquests models és el de la mànega exsudant, que segons detalla el propietari de Vivers Planas de Púbol (Baix Empordà), Joaquim Planas, que l'ha instal·lat «permet estalviar entre un 35 i un 45% d'aigua». El sector insisteix en la importància de plantar «per frenar el canvi climàtic».