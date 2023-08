Els Mossos sorprenen un home mentre desenterrava un mitjó ple de droga d'un voral de Cantallops

Els agents de paisà van trobar-li diferents objectes al cotxe relacionats amb el tràfic d'estupefaents

Actualitzada 21/08/2023 a les 15:17

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home després de sorprendre'l mentre estava desenterrant un mitjó ple de droga d'un voral de Cantallops (Alt Empordà). Els fets van passar el divendres 18 d'agost pels volts de quarts de vuit del matí quan una patrulla de paisà va sospitar de l'home al veure com remenava en un voral de la carretera que porta a la localitat alt-empordanesa.Els agents van identificar-se i van comprovar que l'arrestat havia desenterrat un mitjó amb alguna cosa a dins. Els Mossos hi van trobar 35 grams de cocaïna i 236 d'heroïna. Davant de les sospites, els agents li van reclamar a l'home de 44 anys que els mostrés el cotxe, per comprovar si tenia alguna cosa més.Va ser aleshores quan els policies van trobar-hi divers material relacionat amb el tràfic de drogues, com telèfons mòbils, una balança de precisió o estris com tisores. Els Mossos van requisar el material i la droga que té un valor al mercat de 16.348 euros. Davant els indicis, els agents van detenir l'home per un delicte contra la salut pública i el tràfic de drogues.