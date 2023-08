Els Mossos investiguen una agressió sexual múltiple a una jove a l'Hospitalet de Llobregat

La víctima va denunciar que tres homes van entrar al seu domicili i la van agredir

Actualitzada 21/08/2023 a les 15:30

Els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació per una agressió sexual múltiple a una dona a l'Hospitalet de Llobregat. Segons fonts policials, els fets es van produir durant la tarda del passat dissabte, quan la víctima es trobava dins el seu domicili.Els Mossos van rebre l'avís passades unes hores i es van traslladar al pis, on la víctima va explicar que tres homes havien entrat al seu domicili i l'havien agredit sexualment. Diverses càmeres de seguretat van enregistrar els homes escalant per l'exterior de l'edifici. La dona va ser traslladada a l'hospital i els agents van activar el protocol per agressions sexuals. Ara com ara, es manté oberta la investigació.