El foc ja ha cremat més de 13.000 hectàrees

Actualitzada 21/08/2023 a les 15:06

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que el consell de ministres declararà com a «zona catastròfica» el territori afectat per l'incendi a Tenerife. Així, l'executiu espanyol s'involucrarà en les tasques de recuperació i estabilització del dia a dia dels ciutadans afectats a la zona i ho farà un cop es doni per controlat el foc. Sánchez ho ha anunciat després de visitar la zona afectada i el lloc de comandament avançat a Arafo.El president del govern espanyol confia que les pròximes hores els bombers puguin donar per estabilitzat l'incendi, que ja supera les 13.000 hectàrees cremades.