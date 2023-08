Entre els dos lladres sumen 30 antecedents

Actualitzada 21/08/2023 a les 20:19

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per robar un rellotge valorat en 60.000 euros a l'Eixample de Barcelona. Els fets van passar aquest diumenge cap a dos quarts de dues de la matinada, han informat a l'ACN fonts policials.Agents de paisà havien observat com dos homes vigilaven la zona buscant víctimes en terrasses de bar per robar-les. Els mossos els van detenir 'in fraganti' quan acabaven de fer una estrebada a una persona. Van poder recuperar el rellotge i tornar-li al seu propietari. Entre tots dos lladres sumen 30 antecedents, sis dels quals per robatori amb violència i intimidació.