L'Hospital Clínic obligarà a portar mascareta a la zona d'urgències i en les visites a malalts

Es tracta d'una mesura derivada del repunt de casos de covid a Catalunya

19/08/2023 a les 10:18

L'Hospital Clínic de Barcelona ha tornat a implementar l'obligació de portar mascareta a la zona d'urgències, així com en les visites a malalts. Tal com ha avançat RAC1 i ha confirmat l'ACN, la mesura afecta els pacients, els acompanyants que estiguin a la sala d'espera i també les persones que vagin a veure'n d'altres que estiguin ingressades. El centre ha pres aquesta decisió en coordinació amb Salut i sosté que, possiblement, altres hospitals optin per fer el mateix. La mesura arriba en un context de repunt pel que fa als casos de covid, així com l'aparició de la nova subvariant Eris, que circula per Catalunya des de fa setmanes.L'Organització Mundial de la Salud (OMS) ha avisat recentment que la variant de covid Eris pot estendre's globalment i provocar un augment de casos. Des de Salut Pública recullen que pot tenir una major capacitat de propagació i escapament ja que podria disposar de mecanismes per evitar la immunitat adquirida i, segons dades d'alguns països, podria també tenir major capacitat per produir casos que necessitin hospitalització.