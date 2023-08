L'home que va atracar amb un ganivet un supermercat de Lleida també hauria comès diversos robatoris en sales de joc

L'arrestat feia ús de la documentació sense fotografia d'una altra persona

19/08/2023 a les 10:52

L'home que va atracar amb un ganivet de grans dimensions un supermercat de Lleida el 16 d'agost també hauria comès diversos robatoris en sales de joc. Els Mossos d'Esquadra el van detenir dijous passat, com a presumpte autor de cinc robatoris amb violència comesos a Lleida, un l'any passat i quatre durant aquest 2023. Quatre dels robatoris són en sales de joc i salons recreatius i el més recent en un supermercat. El modus operandi de l'investigat consistia en accedir a les sales de joc amb un document d'identitat que corresponia a una altra persona.

Donat que es tractava d'una documentació d'un país on no hi consta fotografia, no hi havia cap element que alertés que l'arrestat no n'era el titular. Un cop dins la sala de joc exhibia un ganivet per intimidar els treballadors i sostreia quantitats de diners, entre 260 i 4.818 euros.

El darrer episodi, però, va ser el dimecres passat, quan l'investigat va entrar a un supermercat d'una coneguda cadena de Lleida. Un cop a la línia de caixa i després de deixar-hi alguns productes per fer veure que es tractava d'una compra va intimidar la caixera amb un ganivet. Va accedir a la caixa enregistradora i es va endur la recaptació.

L'endemà es va muntar un dispositiu de recerca del lladre. Els Mossos destquen la col·laboració d'una ciutadana que va alertar la policia respecte d'una possible localització de l'investigat. Finalment, a dos quarts de tres de la tarda agents de la Unitat Territorial d'Investigació de Lleida el van poder arrestar en un carrer del municipi.

En l'entrada i perquisició duta a terme al seu domicili els investigadors hi van trobar el ganivet de grans dimensions i la roba que hauria utilitzat en alguns dels robatoris. El detingut, de 28 anys, passarà a disposició judicial durant les properes hores davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.