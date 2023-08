Un motor d'un avió s'incendia durant un vol i ha d'aterrar d'emergència a Houston

L'avió de la companyia Southwest Airlines realitzava la ruta entre Houston (els EUA) i Cancun (Mèxic)

Un avió de la companyia Southwest Airlines, que volava aquest dijous cap a la localitat mexicana de Cancun, va haver de tornar a l'aeroport d'origen, a Houston (els EUA), tan sols 30 minuts després de l'enlairament després d'incendiar-se un dels seus motors. Diversos passatgers van poder observar per les finestretes com un dels seus motors es calava foc, provocant el pànic entre els passatgers.Les impactants imatges mostren les flamerades sortint per sota d'una de les ales. L'aparell va poder aterrar de manera segura per a iniciar les reparacions, mentre que els passatgers van ser reubicats en un altre vol a Mèxic, per a iniciar per fi les seves vacances.