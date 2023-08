Un microxip ajuda un home amb paràlisi a recuperar la mobilitat i el tacte en un braç

El pacient havia perdut la mobilitat i el tacte des del pit a causa d'un accident de busseig fa tres anys

Actualitzada 18/08/2023 a les 17:46

Una operació a cervell obert

Un 'pont' entre el cervell i el cos

Reparar l'irreparable

Avanços recents en diferents camps de la medicina estan desafiant algunes de les concepcions prèvies sostingudes fins i tot pels propis científics. Un camp en el qual aquests canvis de paradigma són evidents és el de la neurologia, en el qual s'està aconseguint reparar algunes lesions que fins ara es creia que no tenien solució.Així ho il·lustra el cas d'un pacient, reportat pel portal de notícies sobre medicina Medical News Today, que ha recuperat en bona part la mobilitat d'un braç i una mà que havia perdut per una d'aquestes lesions.Per a això, ha estat necessari practicar-li una cirurgia de 15 hores de durada a cervell obert, duta a terme per un equip d'especialistes de diferents canvis del centre Northwell Health de Nova York (els Estats Units). El procediment pioner ha estat batejat com a bypass neural doble i ha consistit en la implantació d'una espècie de 'xip' que actua com un 'pont' electrònic que facilita l'intercanvi d'informació entre el cos del pacient, la seva medul·la espinal i el seu cervell.Keith Thomas, el pacient en qüestió, va patir al juliol de 2020 un accident de busseig que li va danyar la medul·la espinal entre l'altura de les vèrtebres c4 i c5, causant-li una pèrdua de mobilitat i tacte des del pit cap avall.Amb la finalitat de reparar aquest mal, l'equip va haver de realitzar diferents proves de ressonància magnètica a Thomas per a 'mapejar' el funcionament del seu cervell, especialment respecte al moviment i a les sensacions tàctils. Gràcies a això, van poder trobar les àrees relacionades amb el moviment del braç i el tacte de la mà, la qual cosa resultava clau per saber on inserir els elèctrodes motors i sensorials del dispositiu.Com en altres instàncies de cirurgia a cervell obert, l'equip va mantenir a Thomas conscient, de manera que pogués reportar en temps real les sensacions que sentia a les mans. Aquesta tècnica permet als cirurgians ser més precisos en les seves operacions.Una vegada instal·lat, el dispositiu empra un ordinador per a processar les intencions del subjecte a través d'eines d'intel·ligència artificial i traduir-les en senyals elèctrics, que posteriorment són enviades als seus punts de destí mitjançant elèctrodes situats en els músculs del braç i en la medul·la espinal.D'aquesta manera, Thomas va ser capaç de moure el braç a voluntat per primera vegada des que va sofrir l'accident, així com de sentir el contacte amb la seva germana. Els autors d'aquesta fita creuen que es tracta d'un exemple pioner d'una tecnologia que, a mesura que es continuï desenvolupant, podria permetre a les persones amb malalties i danys neurològics greus recuperar capacitats com el tacte o la mobilitat.