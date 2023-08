Roben en una església de Màlaga i s'emporten les joies de la verge i uns ventiladors

A més, els lladres van sostreure un equip de megafonia i utensilis de cuina, entre altres objectes

Les joies d'una imatge de la Verge de l'església de La nostra Senyora de l'Esperança i Sant Eugeni de Mazenod de Ciudad Jardín han estat robades, igual que els sis ventiladors instal·lats en les parets del temple i material emprat per als campaments de nens del barri, com un equip de megafonia i utensilis de cuina, entre altres objectes.El rector de l'Església, Ismael García, ha explicat aquest divendres a EFE que dimarts passat va descobrir la sostracció d'una medalla d'or i dos fermalls del mateix material que tenia la Verge de l'Esperança, una creu amb perles i un rosari de filigrana daurat.Aquest dijous va comprovar que també s'havia accedit als salons parroquials del temple, i que s'havien emportat uns altaveus, una paellera, una cuina portàtil de gas, casseroles, termos, dues microones, una cafetera i pel·lícules en DVD, material que també usen en esdeveniments solidaris.El valor de les joies robades no el pot precisar, però només la megafonia ronda els 3.000 euros i els ventiladors estan entorn dels 250 euros, un succés que va ocórrer coincidint amb la festivitat de l'Assumpció de la Verge aquest 15 d'agost.La porta d'accés als salons parroquials va ser forçada, segons García, que creu que la Policia podria haver trobat petjades en el lloc i que precisa que el robatori s'hauria produït entre les 17.00 i les 19.30 hores. El robatori el va descobrir en acudir a aquesta hora a preparar la missa del dia i veure que faltaven els ventiladors.Els feligresos d'aquesta parròquia de barri han expressat la seva indignació pel succeït, que no ha estat la primera vegada, encara que sí quan més coses s'han emportat, i ja pensen en organitzar una col·lecta per a reposar el sostret.