Els Mossos denuncien dos motocicletes i un vehicle per no respectar la normativa

Actualitzada 18/08/2023 a les 20:06

Un vigilant del Parc Natural de l'Alt Pirineu va ser agredit fa uns dies al advertir a un motorista que circulava per un lloc restringit, segons la Unitat Regional de Medi Ambient de la Regió Policial de l'Alt Pirineu i Aran.Durant aquests dies es realitza un patrullatge preventiu a la Vall de Bonabé per tal de fer respectar la normativa pel que fa a la prohibició de circulació de motocicletes, quads i bugies.Els Mossos han denunciat aquesta setmana dues motocicletes i un vehicle per no respectar-la i accedir de forma motoritzada en una zona declarada d'especial protecció de la qualitat acústica.