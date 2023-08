L'OMS monitora una nova variant del SARS-CoV-2 per l'elevat nombre de mutacions

L'organització inclou la BA.2.86 a la llista de variants sota vigilància

Actualitzada 18/08/2023 a les 10:35

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha afegit la variant BA.2.86 a la llista de variants sota vigilància (VUM per les sigles en anglès). Segons les definicions de treball actualitzades per designar una variant del SARS-CoV-2 com a variant sota vigilància, també es poden designar com a tal aquelles variants que tinguin un nombre elevat i inusual de mutacions antigèniques però amb poques seqüències o de les quals no és possible estimar l'avantatge relatiu de creixement.Aquests paràmetres fan que la BA.2.86 s'inclogui en la llista de variants sota vigilància, ja que només té tres seqüències disponibles, però té un nombre elevat de mutacions que s'han identificat a Israel, Dinamarca i als Estats Units.