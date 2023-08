Investiguen la troballa d'un cos sense vida a l'interior d'un vehicle a Sabadell

Es tracta d'un home de 59 anys i les primeres hipòtesis apunten a una mort natural

Actualitzada 18/08/2023 a les 17:19

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per la troballa d'un cadàver a l'interior d'un vehicle a Sabadell, segons ha avançat Ràdio Sabadell i han confirmat fonts policials a l'ACN. La policia catalana ha rebut l'avís aquest divendres a primera hora del matí.Es tracta d'un home de 59 anys. Els agents treballen per determinar les causes de la defunció, tot i que apunten que es podria tractar d'una mort natural, ja que, entre altres coses, no presenta indicis de criminalitat. Segons l'emissora municipal, els Mossos han trobat el cos a la zona del polígon industrial de Can Roqueta.