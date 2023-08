Girona: Un robatori de cable deixa Franciac sense telèfon ni internet des de fa més d'una setmana

Els lladres es van endur 500 metres de fil de coure, afectant una cinquantena de cases disseminades

Actualitzada 18/08/2023 a les 14:57

Els veïns i veïnes del nucli de Franciac, que depèn de Caldes de Malavella (Selva), fa més d'una setmana que estan sense servei de telèfon ni d'internet. Ho provoca un nou robatori de cable de coure que es va produir el 8 d'agost.El batlle de Caldes, Salvador Balliu, detalla que la Policia Local va anar a revisar la línia «de seguida que el nucli es va quedar sense internet» gràcies a l'avís dels que hi viuen. Malauradament, no van poder enxampar els lladres que «es van endur uns 500 metres de cable de coure». Aquest nucli ha patit prop de mitja desena de robatoris similars els últims anys, que els han deixat desconnectats durant setmanes.Un veí de la zona, Miquel Casas, denuncia a més que «és molt difícil parlar amb la companyia i que reparin la línia per restablir el servei». Ho exemplifica explicant que fa poc va aconseguir parlar-hi: «Em volien enviar un operari a casa a revisar la meva línia perquè no tenien ni idea que estàvem tots sense servei pel robatori», denuncia.L'Ajuntament de Caldes ha fet arribar una queixa formal a Telefónica demanant-li que ho resolgui. Tanmateix, en la mateixa línia que el veí, l'alcalde del municipi critica que «tractar amb aquestes empreses és molt difícil». El tall afecta una cinquantena de cases disseminades.