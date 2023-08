Girona: Detingut per vendre òxid nitrós per inhalar a joves de Palafrugell

La Policia Local va obrir la investigació després de retirar una trentena d'ampolles durant la Festa Major del municipi

Actualitzada 18/08/2023 a les 19:43

La Policia Local de Palafrugell (Baix Empordà) ha detingut un home per un delicte contra la salut pública per vendre òxid nitrós per inhalar. Durant la Festa Major del municipi, els agents van detectar que estava proliferant el seu ús entre els joves del municipi. Durant aquests dies, van localitzar i retirar una trentena d'ampolles que contenien aquesta substància.Arran d'això, van obrir una investigació per esbrinar qui estava darrere de la distribució d'aquesta substància. Els agents van acabar identificant el detingut amb una ampolla de 3,9 quilos d'òxid nitrós, juntament amb tota una sèrie d'elements destinats al seu consum com dosificadors de color rosa i globus. Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, aquesta línia d'investigació ha permès interceptar la venda d'òxid nitrós a un jove de la localitat per part del detingut, a qui han detingut aquest divendres. L'operatiu també s'ha saldat amb la troballa d'un total de 33 ampolles, a més dels elements necessaris per a la seva venda (globus i cànules d'inflat).La policia adverteix que inhalar aquest tipus de gas pot arribar a ser perillós per la seva toxicitat. El gas s'utilitza habitualment com euforitzant tot i els perills inherents al seu abús per inhalació. Entre els efectes adversos hi ha marejos, pèrdua del coneixement, asfíxia per hipòxia, psicosis o, fins i tot, conseqüències mortals. La inhalació del gas també alenteix l'activitat cerebral i les respostes corporals del cos, especialment perillós si es condueix. El seu ús prolongat pot provocar danys cerebrals i neurològics. La policia insta els joves no consumir aquests tipus de gasos i demana la col·laboració dels ciutadans perquè, en cas de detectar-ne casos, es posin en contacte amb la Policia Local.