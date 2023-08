L'encariment s'atribueix a l'augment de la demanda durant l'estiu i a la pujada del preu del barril de Brent

Actualitzada 18/08/2023 a les 15:42

El combustible s'encareix des de principis de juliol

Les causes de l'encariment: augment de la demanda i pujada del preu del Brent

Recuperar la bonificació de 20 cèntims el litre?

Els carburants encadenen sis setmanes de preus a l'alça i omplir el dipòsit de gasolina ja és més car que fa un any. Segons les dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea, durant l'última setmana el preu de la benzina s'ha situat en 1,692 euros el litre, un 5,9% més que el mateix període de fa un any, quan costava 1,597 euros tenint en compte el descompte de 20 cèntims el litre. Pel que fa al dièsel, encara és més barat que l'agost del 2022, però des de principis de l'estiu s'ha encarit al voltant d'un 10%. La pujada dels preus s'atribueix a l'augment de la demanda de carburants durant el juliol i l'agost, els mesos amb més mobilitat a les carreteres per les vacances, i a l'encariment del barril de Brent.Diverses fonts del sector consultades per l'ACN pronostiquen que els preus encara continuaran a l'alça durant les pròximes setmanes. «Hi ha molts factors que juguen un paper important i que es mouen a uns nivells que no estan al nostre abast», explica el president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei (Agrucaes), Albert Campabadal. En la mateixa línia, el professor de màrqueting internacional de l'escola de negocis EAE, Francesc Rufas, admet que «és difícil de dir» fins a on poden arribar a encarir-se els carburants, però explica que els països productors i exportadors de petroli volen mantenir alt el preu del cru amb l'objectiu de millorar les seves balances de pagaments després de la pandèmia.Segons les últimes dades del Butlletí Petrolier de la UE, que calcula els preus a partir dels preus dels carburants en més 11.400 estacions de servei de tot l'Estat, durant l'última setmana la gasolina s'ha situat en 1,692 euros el litre. Es tracta d'un 6,3% més que a principis de l'estiu, quan costava 1,591 euros el litre; i un 6,1% més que a finals de febrer del 2022, just abans de l'esclat de la guerra a Ucraïna, quan costava 1,594 euros el litre. Així doncs, durant els últims set dies omplir un dipòsit mitjà de 55 litres ha costat aproximadament uns 93 euros; mentre que a principis de juliol costava 87 euros.Pel que fa al dièsel, durant l'última setmana s'ha situat en 1,586 euros el litre i, tot i que en aquest cas encara es tracta d'un preu més barat que l'any passat, des de principis de juliol s'ha apujat un 10,3%. Per tant, omplir un dipòsit de 55 litres ha costat al voltant de 87 euros, mentre que fa un mes i mig en costava 79. En comparació amb l'inici de la guerra, el preu del gasoil s'ha incrementat un 7,2%. El creixement sostingut del preu durant sis setmanes no s'observava des del 2022. Tot i això, els carburants encara estan lluny dels dos euros el litre que van marcar durant l'estiu de l'any passat.Pel que fa a les causes de l'alça de preus, el sector ho atribueix a l'augment de la demanda durant l'estiu i a la pujada del preu del barril de Brent, el tipus de petroli de referència a Europa. Campabadal assegura que l'encariment del preu dels carburants «no està afectant el consum» durant les últimes setmanes perquè la gent està de vacances i ja contempla aquesta despesa relacionada amb la mobilitat.Per la seva banda, Rufas ressalta els motius geopolítics que hi ha darrere l'encariment i recorda que al maig l'Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) va anunciar que reduiria la producció en un 10% amb la intenció d'elevar els preus en els mercats internacionals. «El preu del petroli té unes repercussions importants en els preus dels carburants, i si li sumes una major demanda durant l'estiu, doncs s'acaba generant un increment significatiu dels preus», relata.Durant l'estiu de l'any passat els carburants tenien el descompte de 20 cèntims el litre, mesura que el govern espanyol va aplicar per tal de combatre l'escalada de preus que havien registrat des de l'inici del conflicte a Ucraïna. Preguntats per la possibilitat de recuperar aquesta bonificació, tenint en compte la tendència a l'alça dels preus, Campabadal i Rufas divergeixen.Per la seva banda, el president d'Agrucaes creu que el descompte «aniria bé» sobretot als transportistes, que trobarien uns preus «més assequibles». Ara bé, Campabadal prefereix que el descompte es faci a través d'una rebaixa d'impostos -els combustibles tenen l'IVA al 21% i un tribut especial que també els grava-. «Hisenda pot, perquè la meitat del preu que paga l'usuari són impostos», opina. A més, apunta que l'alça del preu dels combustibles és un dels factors que durant aquest estiu ha provocat un repunt de l'Índex de Preus de Consum (IPC). «La mesura aniria directe en vena, o sigui que automàticament baixarien els preus», agrega.En canvi, Rufas descarta que recuperar la bonificació sigui una bona mesura i recorda que les petrolieres van disparar els seus beneficis mentre estava en vigor el descompte. «Aquests subsidis directes porten moltes trampes i són una mica complicats de controlar, jo no els veig bé», apunta. En relació amb la possibilitat de reduir els impostos, el professor explica que a la resta de països europeus els carburants encara estan gravats amb més tributs. «Espanya no pot baixar els impostos dels combustibles perquè té molta pressió de la UE», subratlla. Tot i l'encariment de l'últim mes i mig, els preus dels carburants a l'Estat s'han situat per sota de la mitjana de la UE, on la gasolina ha costat 1,874 euros i el dièsel 1,754 euros.