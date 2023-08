Denuncien una persona per fer volar un dron sense autorització al Parc Nacional d'Aigüestortes

Els Agents Rurals el van enxampar fent sobrevolar l'aparell per damunt de l'Estany Llong

Actualitzada 18/08/2023 a les 16:53

Els Agents Rurals han aixecat una acta administrativa a una persona per fer volar un dron al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici sense disposar d'autorització.Durant les setmanes d'estiu amb més freqüència de visitants en aquest tipus d'espais naturals protegits, els Agents Rurals controlen que es compleixi la normativa per evitar molèsties a la fauna i flora i per això fan sortides rutinàries com la de dilluns passat, quan van enxampar aquest ciutadà fent sobrevolar un dron per l'Estany Llong, a l'Alta Ribagorça.En els darrers anys l'ús d'aquests aparells per captar imatges aèries s'ha popularitzat molt però aquest estiu és la primera vegada que se n'ha captat un al Parc Nacional. Els Agents Rurals traslladaran l'acta administrativa al Departament d'Acció Climàtica que determinarà l'import de la sanció a l'infractor.