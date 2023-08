Aquest és el fruit sec amb més calci que el iogurt i tant ferro com les llenties

Es tracta de l'aliment amb majors quantitats de ferro, calci, vitamines i potassi i, a més, ajuda a millorar el sistema immunològic

Actualitzada 18/08/2023 a les 18:30

Propietats del festuc

Calories: 611 kcal

Proteïnes: 17,6

​Greixos: 51,6 g

​Hidrats de carboni: 15,7 g

​Fibra: 6,5 g

Aigua: 8,6 g

Calci: 180 mg

Ferro: 7,1 mg

Potassi: 811 mg

Són molts aliments que tenen altes propietats de ferro, calci i vitamines, com les llenties, els cereals, els iogurts, la llet, les verdures, entre altres. Menjar aquests productes millora el sistema immunològic i evita malalties. Però... Sabies que hi ha un fruit sec en concret que té el mateix percentatge, fins i tot més, de ferro i calci que les llenties i els iogurts? Parlem del festuc i podem trobar-los en nombrosos supermercats.El festuc és un fruit sec típic de Síria, Turquia, l'Iran i l'Afganistan, encara que també a Espanya. No és tan consumit com uns altres com les ametlles, les avellanes o les castanyes. Però conté una llarga llista de beneficis que podrien millorar la teva salut.Són una font de proteïna vegetal amb un alt contingut en hidrats de carboni i greixos insaturats, sobretot monoinsaturades, destaca l'àcid oleic, capaç de reduir els nivells de colesterol i els triglicèrids. Consumir festucs ajuda també a reduir el risc de patir malalties cardiovasculars.Contenen fòsfor i potassi que ajuda a millorar la salut mental i a potenciar les capacitats intel·lectuals, així com els ossos i els músculs, evitant enrampades a l'hora de realitzar exercici. Posseeix grans quantitats de calci, fins i tot més que un iogurt. Per cada 100 grams, el iogurt conté 137 mg de calci, mentre que uns 100 grams de festuc contenen 180 mg.Amb els llegums ocorre el mateix, per cada 100 grams, les llenties contenen 7 mg de ferro, mentre que la mateixa quantitat de festucs compta amb 7,1 mg de ferro. Per cada 100 grams, el festuc conté: