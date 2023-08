Pedro Rollán és escollit president del Senat gràcies a la majoria absoluta del PP

El candidat dels populars ha obtingut 142 vots de 259

Actualitzada 17/08/2023 a les 12:04

El popular Pedro Rollán ha estat escollit nou president del Senat en primera votació amb 142 vots a favor de 259 vots. Els populars tenen majoria absoluta a la cambra alta, amb 141 senadors. Vox ha presentat el seu propi candidat, el senador Ángel Pelayo Gordillo, que ha obtingut només 3 vots. La resta de senadors, 114, han votat en blanc. Pedro Rollán és el vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local del PP, va ser senador en l'anterior legislatura i presideix el partit a Torrejón de Ardoz. Després d'elegir la presidència, el Senat escollirà la resta de llocs a la Mesa, on els populars també tindran majoria.El PP ha proposat Javier Maroto, Eva Ortiz i Marimar Blanco per la Mesa del Senat. Els socialistes han proposat Guillermo Fernández Vara per ocupar una vicepresidència.