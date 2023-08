Mossega dos policies quan anava a ser detinguda per amenaçar i agredir al seu marit amb un ganivet

La dona va amenaçar als seus familiars amb un ganivet de grans dimensions, amb el qual també va intentar autolesionar-se

Actualitzada 17/08/2023 a les 17:30

Una dona ha estat detinguda en el municipi gadità de La Línea de la Concepción per presumptament amenaçar i agredir al seu marit amb un ganivet i mossegar dos agents de la Policia Nacional quan aquests es van personar en el domicili familiar per un episodi de violència domèstica.Els fets van ocórrer dimarts passat 15 d'agost, quan es va sol·licitar la presència policial en un domicili de la Línea, on una dona, en el transcurs d'una discussió, suposadament va amenaçar als seus familiars amb un ganivet de grans dimensions, amb el qual també va intentar autolesionar-se, ha informat la Policia Nacional.Una vegada personats en la zona, els agents van localitzar a la dona als voltants del domicili, la qual, en adonar-se de la presència policial, va intentar fugir, sent interceptada després d'una breu persecució a peu. Els policies nacionals van intentar calmar la detinguda, qui mostrava «un estat molt alt d'agressivitat», arribant a mossegar el braç d'un dels agents i provocant-li una ferida oberta sagnant.La detinguda va ser traslladada fins a la Comissaria de La Línea de la Concepción, on va continuar persistint en la seva actitud agressiva i va arribar fins i tot a mossegar a un segon agent a la seva mà dreta. Una vegada finalitzat l'atestat policial, la detinguda va ser posada a la disposició del Jutjat d'Instrucció número quatre de La Línea de la Concepción com a presumpta autora d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar i atemptat contra agent de l'autoritat.