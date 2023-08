Molts dels fàrmacs cars contra el càncer «no tenen benefici clar per al pacient», segons un estudi

L'estudi ha advertit que molts dels fàrmacs oncològics cars gairebé no beneficien als pacients

Actualitzada 17/08/2023 a les 18:19

Nous fàrmacs que es llancen al mercat sense avaluar la seva eficàcia a llarg termini

Aprovats per l'Agència Europea de Medicaments

Dos terços dels medicaments no van mostrar efectes positius per als pacients

Un estudi realitzat per investigadors en economia de la salut de la Universitat de Göteborg (Suècia) ha advertit que molts dels fàrmacs oncològics cars «no tenen un benefici clar per al pacient».En la seva recerca, publicada en la revista científica 'Clinical Drug Investigation', lamenten que els nous medicaments contra el càncer es llancen al mercat «a gran velocitat, abans que pugui avaluar-se la seva eficàcia a llarg termini per als pacients».«Diversos anys després, la majoria d'ells continuen mancant de proves científiques que realment augmentin l'esperança de vida o millorin la qualitat de vida», han explicat els autors. Els medicaments contra el càncer són una àrea dominant dins de la indústria farmacèutica, que desenvolupa i llança constantment nous tractaments.Els medicaments contra el càncer són aprovats de forma centralitzada per l'Agència Europea de Medicaments (EMA, per les seves sigles en anglès), i es llancen posteriorment als països europeus després dels processos nacionals de reemborsament.Per a arribar abans als pacients, cada vegada és més freqüent que els medicaments contra el càncer s'aprovin basant-se en estudis que mostren un efecte sobre els biomarcadors, però «sense proves clares que prolonguin la vida o millorin la qualitat de vida dels pacients», alerten aquests científics.L'estudi inclou dades de seguiment pluriennal de 22 indicacions de medicaments contra el càncer aprovats per al seu reemborsament a Suècia durant els últims deu anys. El seguiment mitjà d'aquestes indicacions va ser de 6,6 anys. En set de les 22 indicacions, almenys un estudi va demostrar clarament que el tractament millorava la qualitat de vida o augmentava l'esperança de vida.Per a les altres 15, els assajos controlats aleatoritzats no van mostrar cap efecte d'aquest tipus, o no va haver-hi resultats d'aquests assajos. Només un dels fàrmacs comptava amb proves científiques tant de l'augment de l'esperança de vida com de la millora de la qualitat de vida per a la seva indicació.Segons els investigadors, el fet que el tractament del càncer absorbeixi cada vegada més recursos limitats dels sistemes sanitaris significa que «és necessari continuar debatent quins fàrmacs han d'aprovar-se per al seu reemborsament».«La falta de proves confirmatòries de resultats importants per als pacients és problemàtica i crea incertesa sobre com aquests fàrmacs contribueixen realment a un benefici significatiu per al pacient i, en última instància, sobre l'eficàcia amb la qual s'estan utilitzant els recursos dins de l'atenció sanitària», ha explicat la investigadora.