Girona: Alliberen una dona retinguda en un local de massatges arran d'un robatori

Un lladre hauria entrat al local armat amb un ganivet i lligat la dependenta a la pota d'un llit

Actualitzada 17/08/2023 a les 14:44

Investigació per part dels Mossos d'Esquadra

La Policia Local de Blanes (Selva) ha alliberat una dona que havien retingut en contra de la seva voluntat en un local de massatges orientals a prop del passeig de s'Abanell. Els fets van passar dilluns 7 d'agost a dos quarts de deu del matí, quan un veí va avisar la policia perquè la víctima demanava auxili des de dins del local.Tres patrulles van anar fins a l'establiment, on van veure per una petita escletxa que hi havia una dona asseguda al terra amb brides als canells. Tot i que encara s'estan investigant els fets, tot apunta que un lladre hauria entrat a robar al local i hauria retingut la dependenta lligant-la amb brides a la pota del llit. La policia es va trobar tot l'establiment regirat.En el moment en què la Policia Local de Blanes va veure per l'escletxa que la vida de la víctima no estava en perill, van avisar als Bombers perquè forcessin la porta del local i també a una ambulància del SEM per atendre la dona. Quan van poder entrar al local, els sanitaris van comprovar que la dona tenia diverses contusions i estava molt espantada. Tenia brides als canells i hauria estat lligada a la pota d'un llit que hi ha a l'establiment, tot i que en el moment d'entrar els agents, la dona ja s'havia alliberat de la pota.Després d'auxiliar-la, la víctima va explicar que va obrir la persiana de l'establiment cap a les vuit del matí. A primera hora, un home va entrar amb un ganivet i la va amenaçar perquè donés tots els diners que tenia. Ho van fer gràcies al traductor d'una aplicació mòbil, a partir de la qual van poder-se comunicar amb la víctima ja que no entenia gaire bé el castellà.A dins de l'establiment, els agents de la policia van trobar-se tot l'establiment regirat amb objectes per terra. Fins i tot havien mirat dins de les pertinences personals de la víctima. Malgrat tot, la policia encara no ha pogut determinar si es van emportar alguna cosa o no.Quan van acabar la primera atenció sanitària en el local, l'ambulància va traslladar la dona a l'hospital de Blanes, on van comprovar que també tenia tres costelles trencades. Mentrestant, la Policia Local va avisar els Mossos d'Esquadra perquè enviessin la unitat de policia científica perquè fessin una inspecció tècnica ocular. A més, es va localitzar al responsable del negoci a Barcelona i se'l va requerir que es traslladés a Blanes.Ara, la investigació ha passat a mans dels Mossos d'Esquadra. De moment, ha transcendit que la víctima va poder descriure molt bé l'assaltant que va entrar a l'establiment i això permetria facilitar-ne la identificació. A més, hi ha càmeres de seguretat que també ajudarien a esclarir els fets. Més enllà d'esclarir si hauria comés un robatori amb violència o va ser en grau de temptativa, a l'agressor sí que se'l considera autor d'un delicte de detenció il·legal.