Francina Armengol, nova presidenta del Congrés dels Diputats

A última hora els socialistes han tancat acords amb els partits independentistes

Actualitzada 17/08/2023 a les 12:01

Gamarra no obté els vots de Vox

Contra tot pronòstic, la socialista Francina Armengol ha estat escollida nova presidenta del Congrés dels Diputats en primera votació, per majoria absoluta, amb els 178 vots del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, el PNB i el BNG. Els socialistes han aconseguit tancar els vots després d'arribar a una entesa d'última hora amb els partits independentistes, al voltant de la l'ús de la llengua a la cambra catalana, l'avenç en la desjudicialització i la investigació del cas Pegasus. La candidata del PP, Cuca Gamarra, ha obtingut 139 vots, els del seu partit i també els de Coalicació Canaria (CC) i Unió del Poble Navarrés (UPN). Els 33 diputats de Vox han votat el seu candidat, Ignacio Gil Lázaro.La socialista Francina Armengol ha estat elegida presidenta de la cambra baixa espanyola per majoria absoluta gràcies als acords tancats a última hora amb ERC i Junts. Pel que fa al pacte entre republicans i socialistes, aquest inclou l'oficialitat del català a les institucions estatals i europees, investigar Pegasus i la fi de la repressió «per totes les vies legals».D'altra banda, l'acord amb Junts, que ha presentat Jordi Turull durant l'executiva telemàtica d'aquest matí, contempla el reconeixement del català a la Unió Europea, el seu ús al Congrés, i l'impuls de dues comissions d'investigació sobre les clavegueres de l'Estat i sobre els atemptats del 17-A.Ambdues formacions han insistit que els acords tancats es «limiten» a la configuració de la Mesa del Congrés i que, per tant, la negociació per una eventual investidura de Pedro Sánchez continua oberta.Finalment, els 33 diputats de Vox han votat el seu propi candidat, Ignacio Gil Lázaro, després que no hagi estat possible l'acord entre la formació d'extrema dreta i el PP. Vox reclamava als populars una cadira a la Mesa del Congrés.