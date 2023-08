El preu de l'oli d'oliva continuarà pujant i ja ronda els nou euros per litre

La previsió de baixa collita vaticina també un descens en el consum

Actualitzada 17/08/2023 a les 15:36

Els preus de l'oli d'oliva mantindran la seva escalada en les pròximes setmanes davant les expectatives de baixa collita en la pròxima campanya, que s'iniciarà a partir del mes d'octubre, segons assegura el consultor oleícola Juan Vilar, que vaticina també un descens en el consum d'oli d'oliva en benefici d'altres greixos vegetals.Vilar ha avançat que l'enllaç de la pròxima campanya serà gairebé nul, amb una collita similar o fins i tot pitjor i això fa que l'oferta (producció més enllaç) per a l'any vinent agrícola sigui inferior a la demanda potencial.«L'únic mecanisme que regula una potencial situació de desproveïment és el preu. Després els preus no deixaran de pujar i aquesta autoregulació del mercat provoca un descens irremediable del consum, perquè aquest, per via del preu, s'ajusti a l'oferta real», segons Vilar, expert i assessor de diverses empreses oleícoles.Ha vaticinat que les pujades de preu aniran deteriorant el consum de manera gradual, «portant a les famílies a un desproveïment parcial provocat per les altes cotitzacions en el lineal».En els últims dies, el preu de l'oli d'oliva verge extra ha aconseguit nivells rècord de fins a 9 euros el litre i al seu judici, «mai en la història del sector d'elaboració d'oli d'oliva s'havia produït una situació similar. Una mala collita que ha portat a totes les baules de la cadena de valor a perdre diners, de l'una o l'altra manera».Unes pèrdues, segons Vilar, que s'han complementat amb l'increment del preu dels fertilitzants, combustibles, energia, així com l'increment dels tipus financers. Factors, conclou Vilar, «que estan posant en situació de vulnerabilitat extrema als integrants de la cadena del sector oleícola».Per al consultor estratègic del sector de l'oli d'oliva, el canvi del cicle actual arribarà «i invertirà la situació d'oferta i preus de manera abrupta, provocant uns efectes devastadors en el sector, per la qual cosa els costos de producció continuaran elevats i el consum deteriorat, en un escenari d'excés d'oferta, per la qual cosa els preus cauran batent igualment rècords, però a la baixa».«Aquest canvi de tendències es donarà per la combinació produïda entre els vectors: clima, superfície i producció, amb un consum ressentit», finalitza Juan Vilar.