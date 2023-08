El govern demana al Consell de la UE que el català, el basc i el gallec siguin oficials

Albares proposa que la qüestió s'inclogui en l'ordre del dia de la reunió del Consell General del 19 de setembre

Actualitzada 17/08/2023 a les 13:59

El govern espanyol ja ha demanat al Consell de la Unió Europea que s'iniciïn els tràmits per fer que el català, el basc i el gallec siguin llengües oficials de la UE. Així consta en un escrit enviat pel ministre d'Afers Estrangers del govern espanyol, José Manuel Albares, on es demana modificar el reglament número 1, de 1958, que regula les llengües oficials i d'ús de la UE, per incorporar-hi els idiomes cooficials de l'Estat.El govern espanyol ha demanat que la qüestió formi part de l'ordre del dia de la reunió del Consell d'Afers Generals prevista pel 19 de setembre. L'oficialitat del català és un dels acords que JxCat i ERC han aconseguit en la negociació amb el PSOE per votar Francina Armengol a la presidència del Congrés.