Barcelona: Els Mossos investiguen la mort d'un home localitzat amb signes de violència

La víctima va ser trobada sense vida en un domicili al Poblenou, al districte de Sant Martí

Actualitzada 17/08/2023 a les 16:09

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal de Barcelona investiguen la mort d'un home de 48 anys que va ser localitzat la matinada del dia 15 d'agost a Barcelona amb signes de violència.Els Mossos van tenir coneixement cap a les 2.30 h que hi havia el cos d'un home sense vida en un domicili al barri del Poblenou, al districte de Sant Martí. Immediatament es van activar les investigacions per tal de determinar si la mort estaria relacionada amb causes criminals. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies del fet.