Alemanya aprova la «legalització controlada» del consum de cànnabis

Actualitzada 17/08/2023 a les 13:55

El Govern de coalició alemany va aprovar aquest dimecres en consell de ministres un projecte de llei per a la «legalització controlada» del cànnabis, amb el qual es pretén despenalitzar la possessió de quantitats de fins a 25 grams i l'autocultiu de fins a tres plantes de marihuana.El ministre de Sanitat, el socialdemòcrata Karl Lauterbach, va manifestar la seva esperança que el pla, que va qualificar de «viratge a llarg termini en la política de drogues alemanya», superi el tràmit parlamentari abans que conclogui 2023.«Crec que podem fer retrocedir el mercat negre», va afirmar el ministre en una roda de premsa a Berlín.Segons el pla aprovat pel gabinet, els majors de 18 anys podran adquirir un màxim de 25 grams de cànnabis (i fins a 50 grams al mes) a través d'associacions creades per aquesta finalitat i que tindran llicència per al cultiu, de les quals hauran de ser membres.Al mateix temps, es llançarà una campanya de conscienciació a gran escala per alertar dels perills del consum de THC (ingredient psicoactiu principal en el cànnabis ) en nens i en adolescents i s'ampliaran els corresponents programes de prevenció.«Cada jove sabrà: si consumeixo cànnabis de manera regular, estic danyant el meu cervell, tindré més possibilitats de desenvolupar brots psicòtics, puc tenir trastorns d'atenció no reversibles», va assenyalar Lauterbach.El ministre va explicar que, enfront d'altres models, com el dels Estats Units o el de Països Baixos, el seu és el més adequat per posar fre a una situació en la que el mercat negre és cada vegada més «problemàtic» a causa de la gran incidència de mescles amb substàncies tòxiques i les altes dosis de THC.En relació a això, Alemanya s'enfronta també a un increment del consum entre els menors d'edat i a un augment de la criminalitat, ja que, segons va recordar, en aquests moments el 50% dels delictes vinculats a les drogues al país estan connectats amb el cànnabis.«Volem limitar el consum i fer-lo més segur, però no ampliar-lo», va afirmar el ministre.Atès que les associacions amb llicència per al cultiu de cànnabis el distribuiran pràcticament a preu de cost i garantint la qualitat, Lauterbach va manifestar l'expectativa que els consumidors es decantin per aquesta opció i abandonin el mercat negre.Al mateix temps, aquestes associacions no podran comptar amb més de 500 membres cadascuna, per mantenir un cert control, i estarà prohibida la publicitat, al mateix temps que s'imposaran uns límits al consum, encara per especificar, de cara a la conducció de vehicles.El projecte de llei ha estat objecte de controvèrsia a Alemanya, ja que per a les organitzacions de consumidors de cànnabis es queda curt i imposa uns límits massa estrictes, mentre que l'oposició democratacristiana va alertar d'una «pèrdua de control».«Amb el seu projecte de llei el Govern accepta tolerar el risc de la dependència i dels perills per a la salut que implica el consum de cànnabis», va afirmar el portaveu de temes sanitaris de la Unió Democratacristiana (CDU), Tino Sorge.Segons dades de 2021 de l'oficina d'estadística estatal Destatis, el 34,7% dels alemanys han consumit cànnabis en algun moment de la seva vida, mentre que el 8,8% ho han fet al llarg de l'últim mes.