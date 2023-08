Una dona de Michigan es troba una granota viva en una bossa d'espinacs

Quan va veure la granota, va cridar i va trucar immediatament a l'establiment per a reclamar els diners

Actualitzada 16/08/2023 a les 18:46

Amber Worrick va fer la seva habitual compra en un supermercat de Southfield, a l'estat de Michigan, els Estats Units, sense imaginar-se que en una de les bosses hi hauria dins un inusual inquilí. Camuflada entre el verd, Worrick es va sorprendre en veure una granota dins de la bossa d'espinacs que havia comprat.L'estatunidenca no es va adonar de la presència de l'amfibi fins que va arribar a casa seva i es va posar a desempaquetar la compra. Quan va treure els productes i va veure la granota amagada entre les verdures, va cridar i va trucar immediatament a l'establiment per a reclamar els diners.El supermercat va reemborsar immediatament el preu de la compra a la de Michigan. «Estava viva i movent-se. Gràcies a Déu que no em vaig menjar la granota», va assegurar Worrick a UHN Plus. «Òbviament, no volia que morís, però tampoc volia trobar una granota en el meu menjar», va reconèixer Amber al citat mitjà.Els usuaris de xarxes socials han fet broma sobre aquest inusual inquilí. «Això és per a demostrar que el producte és 100% fresc...», «Ben orgànica l'amanida!», o «Molta sort, quina bona compra!», són alguns dels comentaris que han fet a Twitter en veure la publicació del citat mitjà a la xarxa social.Al final, la granota va tornar al seu hàbitat natural amb l'ajuda dels empleats del supermercat. L'empresa productora dels espinacs, Taylor Farms, ha emès un comunicat disculpant-se pel succeït.