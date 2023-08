Un alt càrrec de l'OTAN rectifica després de suggerir que Ucraïna cedeixi territori a Rússia

Les paraules del cap de gabinet d'Stoltenberg havien indignat Kíiv

Actualitzada 16/08/2023 a les 19:11

Un alt càrrec de l'OTAN ha hagut de rectificar aquest dimecres després de suggerir en un acte a Noruega que Ucraïna podria cedir territori a Rússia a canvi de l'adhesió a l'OTAN. Stian Jenssen, cap de gabinet del secretari general de l'Aliança Atlàntica, Jens Stoltenberg, va apuntar aquesta opció com a possible solució a la guerra, despertant les crítiques de Kíiv.«Vendre territori per la protecció de l'OTAN? És ridícul», va piular Mikhailo Podoliak, assessor del president ucrainès Volodímir Zelenski. Arran de l'allau de crítiques, Jenssen ha matisat a la premsa noruega que les seves paraules van ser «un error». «Ucraïna té el dret a decidir de forma independent», ha afirmat. Alhora, ha assegurat que «el més important» és que l'OTAN dona suport al país en la guerra contra Rússia.