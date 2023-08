Sis turistes detinguts per violar en grup una jove britànica de 18 anys a Magaluf

La víctima va ser agredida en un hotel, on va demanar ajuda al personal de seguretat

Un altre atac en grup fa un mes

Les agressions sexuals no cessen. Sis joves han estat detinguts com a presumptes autors d'una violació a una turista de 18 anys en un hotel de la localitat mallorquina de Magaluf, ha informat la Guàrdia Civil aquest dimecres. Els detinguts, d'origen francès i suís, d'uns 20 anys van declarar aquest dimarts a la tarda en els jutjats de Guàrdia de Palma i han estat enviats a presó.Els fets van ocórrer en la matinada d'aquest dilluns, segons va denunciar la jove, qui va relatar que havia patit una agressió sexual per part de sis homes a l'habitació d'un hotel a Magaluf a Calvià. Segons ha informat la Guàrdia Civil, els acusats van gravar a la víctima mentre abusaven d'ella.Pel que sembla i segons publica aquest dimecres Diario de Mallorca, els fets van ocórrer sobre les cinc de la matinada del passat dilluns a Magaluf. La jove britànica va conèixer a un grup de cinc turistes francesos i un suís i va estar amb ells de festa, després, va accedir a acompanyar-los al seu hotel. Allà, els turistes haurien començat a realitzar tocaments a la jove per a finalment violar-la. La víctima es va desempallegar de l'atac com va poder i va sortir corrent al carrer, on va demanar auxili a crits.Els fets van ocórrer just un mes després de l'última violació grupal que va tenir lloc a l'illa. Sis joves alemanys d'uns 20 anys van ser detinguts per la Policia Nacional en un hotel de la Platja de Palma acusats de violar a una jove compatriota.Un dels detinguts va mantenir relacions sexuals consentides amb la jove després de conèixer-la a la platja, però després van arribar els seus cinc amics a l'habitació on estaven i alguns d'ells presumptament la van violar, mentre que uns altres van consentir l'agressió.