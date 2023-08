Retiren aquesta joguina infantil de Frozen per ser un perill davant el «risc d'asfíxia»

L'article s'ha venut a tots els establiments de Tedi des del passat 2 de novembre de 2022 fins al 20 de juliol de 2023

Actualitzada 16/08/2023 a les 17:59

Què fer si tens aquesta joguina a casa

FACUA - Consumidors en Accessió s'ha fet eco d'una alerta emesa per la cadena de basars Tedi, present en tot el país, pel qual han ordenat la retirada de les seves botigues d'un producte que pot suposar un risc per a la salut dels més petits de la llar.«Volem informar-los, que la Llanterna Frozen serà retirada de la venda. El producte esmentat és fàcilment accessible a les piles, la qual cosa poden ser un perill per a la salut per risc d'asfíxia en ingerir-los, per la qual cosa no es recomana l'ús d'aquest producte», explica la cadena en el comunicat.L'article s'ha venut a tots els establiments de Tedi des del passat 2 de novembre de 2022 fins al 20 de juliol de 2023. El número de referència de l'article és 24143002981000000600. No es recomana l'ús d'aquesta llanterna i informen que es pot canviar l'article per un altre qualsevol a les botigues de la cadena o retornar-lo pel preu de venda de sis euros. En cas de dubte, el telèfon d'informació a la disposició dels clients és el 961 367 900 i l'adreça de correu electrònic és la següent: comercio@tedi.com