La princesa Elionor començarà aquest dijous la formació militar

Durant la tardor també jurarà la Constitució davant del Congrés en complir 18 anys

Actualitzada 16/08/2023 a les 16:06

La princesa Elionor, hereva al tron de l'estat espanyol, s'integrarà aquest dijous en la nova promoció de cadets de l'Acadèmia General Militar de Saragossa per a iniciar la seva formació militar. El procés formatiu s'obrirà amb dues setmanes d'«acollida, orientació i adaptació a la vida militar», seguides de dues setmanes més de formació militar bàsica. Això inclou coneixements bàsics sobre legislació i normativa militar, formació física i instrucció militar. La promoció a la qual s'integrarà està formada per 612 alumnes, dels quals 140 són dones. La princesa d'Astúries s'allotjarà en cambres amb altres alumnes. Durant el curs també tindrà lloc, al Congrés, la jura de la Constitució per part d'Elionor, que compleix 18 anys el 31 d'octubre.Superada la primera fase de formació militar, després de jurar la bandera el pròxim 7 d'octubre, Elionor començarà el segon curs. En finalitzar aquest curs escolar, serà nomenada Dama Alferes Cadet i continuarà la seva formació militar a l'Armada.