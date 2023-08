Identifiquen un nou biomarcador que podria ajudar a comprendre i tractar millor l'esclerosi múltiple progressiva

L'indicador permet detectar amb precisió el focus d'inflamació cerebral crònica, associats a la malaltia

Un grup d'investigadors ha identificat un nou biomarcador de ressonància magnètica que permetria detectar amb precisió el focus d'inflamació cerebral crònica, associats a la forma progressiva de l'esclerosi múltiple. Així ho recull un treball liderat per neuroradiòlegs i neuròlegs de l'Hospital Universitari de Bellvitge, l'Institut de Diagnòstic per la Imatge i l'IBIDELL.En l'estudi s'han analitzat les característiques de lesions de substància blanca cerebral anomenades phase rim (lesions de ribet de paramagnètic) i s'ha determinat que l'ús d'imatges ponderades en T1 tridimensional –un tipus d'imatge de ressonància magnètica estàndard i accessible– permet detectar les lesions i quantificar-les d'una manera relativament senzilla i objectiva.Aquesta descoberta, segons els investigadors, obre la porta a estudiar el seu ús com a biomarcadors d'ús senzill per detectar precoçment la forma progressiva de la malaltia i per millorar-ne els tractaments. Ara, els resultats apuntats per l'estudi i la seva aplicació clínica s'hauran de confirmar i desenvolupar amb posteriors investigacions.Els pacients que pateixen la forma progressiva de l'esclerosi múltiple no aconsegueixen el control i la remissió dels brots i van desenvolupant una discapacitat greu al llarg dels anys. Fins fa poc, els pacients que pateixen la forma progressiva de l'esclerosi múltiple no tenien accés a teràpies efectives per a ells. Fa poc, però, han aparegut tractaments.