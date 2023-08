Elon Musk canvia el nom a TweetDeck per XPro i el converteix en un servei de pagament

XPro es converteix en un altre intent de Musk d'intentar que els consumidors d'X es passin a X Premium

Actualitzada 16/08/2023 a les 17:09

Continuen els canvis a Twitter després que Elon Musk canviés el nom de la xarxa social i eliminés també la seva imatge, el popular ocell que ha representat a la marca per a situar en el seu lloc una X. Ara, l'empresari ha rebatejat TweetDeck com XPro, un servei que ja no és gratuït per a tots aquells que administraven diversos comptes amb la popular eina.Alguns usuaris han començat a veure XPro quan han buscat TweetDeck a Internet i, en lloc de tenir accés al servei directament, els surt una web de vendes per a X Premium. Aquesta eina permetia administrar diferents comptes alhora, visualitzant diverses publicacions en una sola interfície, per la qual cosa era molt útil per a molts, sobretot per a especialistes en màrqueting, periodistes o altres professionals amb comptes personals i de negoci.El passat 3 de juliol, la companyia ja va anunciar que aquesta funció passaria a ser de pagament «en 30 dies» i han trigat una mica més de l'esperat, però han complert amb la seva promesa. D'aquesta manera, XPro es converteix en un altre intent de Musk d'intentar que els consumidors d'X es passin a X Premium.