Arxiven el cas d'un jove que va semiamputar el dit al seu avi perquè la família no va anar a declarar

L'avi va rebre una mossegada del seu net mentre intentava mediar en una discussió entre el jove i el seu pare

Actualitzada 16/08/2023 a les 18:30

El cas del jove que va semiamputar un dit al seu avi d'una mossegada a Redondela (Pontevedra) ha quedat arxivat pel fet que la família va optar per no declarar en seu judicial. La Policia Nacional i la Policia Local van detenir al noi, de 26 anys i veí de Ventosela per aquests fets, pels quals se li va imputar un suposat delicte de maltractaments en l'àmbit familiar.Després d'una discussió entre pare i fill, l'avi, en el seu intent per mediar en la baralla, va rebre una mossegada que li va produir la lesió en el polze de la mà esquerra. Una vegada el cas va arribar a les mans de la justícia, la família es va acollir a la dispensa de no declarar, per la qual cosa davant la falta de proves, es va acordar el seu sobreseïment provisional i arxivament, informen fonts jurídiques.