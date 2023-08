Alerten de la presència de llavors de blat no declarades en pèsols Findus

El consum d'aquest producte no es aconsellable per a persones amb problemes amb el gluten

Actualitzada 16/08/2023 a les 15:47

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha alertat de la presència de llavors de blat no declarades en pèsols fins de la marca Findus.En concret, es troba afectat el lot L3166670GV de la bossa de plàstic de 550 grams, amb data de caducitat de juny de 2025 i codi de barres 8434702001867. La distribució inicial ha estat a les comunitats autònomes d'Andalusia, Aragó, Astúries, Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, València, Galícia, Balears, Rioja, Madrid, Múrcia i País Basc, si bé no és descartable que puguin existir redistribucions a altres comunitats autònomes.Aquesta alerta ha estat traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (Sciri), perquè es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.Com a mesura de precaució, l'Aesan aconsella a les persones amb problemes derivats de la ingesta de gluten que puguin tenir aquest producte en les seves llars que s'abstinguin de consumir-lo. L'Agència també assenyala que el consum d'aquest producte no comporta cap risc per a la resta de la població.