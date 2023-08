Això és el que realment passa quan tires de la cadena del bany de l'avió

L'enginyer aeroespacial, Sergio Hidalgo, ha resolt aquesta qüestió en un vídeo publicat al seu canal de TikTok

Actualitzada 16/08/2023 a les 13:39

@sergiohidalgoaero Qué pasa cuando tiras de la cadena en un avión? ♬ sonido original - Sergio Hidalgo

Més d'un ens hem preguntat què és el que passa quan utilitzem el bany d'un avió? A on van els desfets? Existeix una creença popular que la femta i l'orina es llancen al buit en ple vol, però això no és, realment, així.L'enginyer aeroespacial, Sergio Hidalgo, ha tractat de resoldre aquesta qüestió en un vídeo publicat al seu canal de TikTok on explica amb detall què és realment el que succeeix quan es pressiona la cisterna.Segons Hidalgo, la femta i l'orina s'acumulen en tancs que únicament es poden buidar en aterrar. «En un avió de llarg recorregut es tira de mitjana unes 1000 vegades la cadena», indica l'enginyer.«La realitat és que quan prems aquest botó, el que succeeix és que una bomba de succió xucla tot, absolutament tot, i el fica dins d'un dipòsit», assegura l'enginyer aeroespacial. «Perquè no es generin males olors, es fiquen uns productes desinfectants», afegeix.Quan l'avió toca pista és quan es buida aquest dipòsit, ja que fins que això no es realitzi, l'avió no pot tornar a enlairar-se. «Un operari des de terra va amb un camió, connecta una mànega, i s'assegura que tot quedi buit», afegeix.