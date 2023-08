Trump, imputat per intentar alterar el resultat electoral a Geòrgia el 2020

És el quart procés judicial contra l'expresident

Actualitzada 15/08/2023 a les 09:52

Donald Trump ha estat imputat per quarta vegada en quatre mesos acusat d'haver intentat alterar el resultat electoral a Geòrgia. Juntament amb l'expresident, també han quedat imputats unes altres 18 persones per un total de 41 càrrecs relacionats amb l'intent d'alterar els resultats a les eleccions de 2020 a l'estat, en què l'expresident va perdre per menys de 12.000 vots. Trump ha estat acusat de tretze càrrecs. Entre els imputats hi ha alguns dels col·laboradors de Trump, com l'excap de gabinet Mark Meadows o el seu advocat personal, Rudy Giuliani.Entre les imputacions contra Trump hi ha la violació de la llei contra el crim organitzat, conspiració per a suplantar a un funcionari, pressionar perquè un funcionari traeixi el jurament del seu càrrec i conspirar per presentar documents falsos i perpetrar falsificació en una associació delictiva.