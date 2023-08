Un avió es veu obligat a tornar a l'aeroport de Sídney per les amenaces d'un passatger

Una trentena de vols domèstics es van veure cancel·lats a causa de l'incident

Actualitzada 14/08/2023 a les 15:14

Un avió de l'aerolínia Malaysia Airlines s'ha vist obligat aquest dilluns a tornar a l'Aeroport de Sídney poc després d'enlairar a causa de les suposades amenaces d'un passatger, que ha estat detingut per la Policia.En un comunicat, la Policia australiana ha explicat que el causant de l'incident, de 45 anys, ha estat arrestat i els passatgers han estat evacuats del vol MH122, que tenia previst volar fins a Kuala Lumpur.«No hi ha cap amenaça per a la comunitat», va precisar la Policia, que investiga l'ocorregut i que ha anunciat que presentarà càrrecs contra l'home, sense donar més detalls.El vol ha partit de Sídney a les 13.06 hores (03.06 GMT) i, després del comportament amenaçador del passatger, ha tornat a l'aeroport australià a les 15.47 hores (05.47 GMT)Les autoritats de l'aeroport han indicat a la plataforma X (abans Twitter) que 32 vols domèstics s'han vist cancel·lats a causa de l'incident, mentre que uns altres han sofert retards de fins a 90 minuts.Un dels passatgers a bord ha explicat a X que l'avió ha hagut de tornar pel fet que l'home va començar a amenaçar a la tripulació.«Soc l'esclau d'Al·là, tu ho ets?, digues-me», ha dit el sospitós, segons un vídeo publicat a les xarxes socials.Ja de retorn a l'aeroport, els passatgers van ser traslladats a la part posterior de l'avió, mentre que els assistents parlaven amb l'home per tractar de calmar-lo.La Policia ha aconseguit arrestar-lo i la resta de passatgers van poder desembarcar sense més contratemps.El 8 de març de 2014, el vol MH370 de Malaysia Airlines va desaparèixer després d'enlairar de Kuala Lumpur i es creu que es va precipitar a l'oceà Índic, quatre mesos abans que un altre avió, el MH17, fos derrocat per un míssil a Ucraïna.