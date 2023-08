Treballar a l'obra amb temperatures extremes: «S'hauria de plantejar parar unes setmanes en els pics de calor»

Els sindicats reben «queixes permanents» d'incompliments en prevenció, descansos i hidratació

13/08/2023 a les 12:47

La calor extrema de l'agost evidencia els riscos de treballar a l'aire lliure, especialment en sectors com la construcció. Tot i que el govern espanyol ha impulsat canvis per reforçar les mesures de protecció, aquestes prevencions no sempre es compleixen, segons adverteix CCOO. A les obres, una de les activitats més afectades per les altes temperatures, alguns treballadors expliquen a l'ACN que s'han de comprar la seva pròpia aigua i que noten molt la fatiga en onades on s'arriben a superar els 40 graus. De fet, proposen deixar enrere la tradició de fer totes les intervencions a l'agost per evitar les molèsties als veïns. Els repartidors també demanen flexibilitzar els horaris de càrrega per evitar els pics de calor i embussos.«Encara hi ha massa casos de persones que pateixen accidents laborals i situacions de patiment extrem pel tema de la calor, hi ha molta feina per fer encara», explica el secretari de Treball i Economia de CCOO de Catalunya, Ricard Ballera. Segons destaca, entre els professionals més afectats hi ha els riders que reparteixen menjar en bicicleta, els pescadors, els agricultors i temporers o els obrers de la construcció. «Hi ha molta gent exposada a la calor en aquestes dates», ressalta. De fet, reconeix que els sindicats reben queixes «permanentment» per problemes lligats amb temperatures extremes.Des de CCOO recorden que una normativa estatal aprovada al maig obliga a incloure variables de calor als plans de prevenció i, fins i tot, preveu interrompre la feina per altes temperatures sense que això suposi retallar sous. «Calen mesures, cal posar seny, i sobretot respectar la normativa que s'ha introduït i que esperem que pugui fer front als riscos que afronten els treballadors», indica el sindicalista. Amb tot, Bellera reconeix que el poc temps que ha transcorregut no afavoreix que aquest estiu els canvis ja siguin palesos.

Falta de dades

Tot i que els accidents i les baixes per excés de calor són una realitat des de fa anys, els sindicats lamenten que encara hi hagi una clara falta de dades oficials sobre aquests accidents, fet que dificulta la tasca de conscienciació. «Ens caldria tenir una monitoratge molt més actualitzada del que està passant amb els episodis de calor extrema i d'exposició a la insolació per part dels treballadors», destaca Bellera.

De fet, les úniques dades que tenen son les xifres generals de morts per calor el juliol i agost en persones de 16 a 64 anys. «Han mort unes 82 persones per causa de la calor extrema. Quantes d'aquestes són persones treballadores? En aquest moment no ho podem dir», lamenta.